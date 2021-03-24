Челябинск, , 12:59 — REGNUM В Челябинске один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела об организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в январе он организовал такие игры в одном из помещений на территории Калининского района. При этом использовалось компьютерное оборудование. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Сейчас по делу против гражданина идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании меры пресечения.