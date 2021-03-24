Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM У 45-летнего жителя Екатеринбурга отняли 4,2 млн рублей телефонные мошенники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Горожанину позвонила незнакомка, представившаяся «сотрудницей банка». Она сообщила о якобы имеющихся несанкционированных попытках оформить кредит на имя жителя. Чтобы «противодействовать злоумышленникам», мужчине предложили самостоятельно оформить кредиты в нескольких банках и перевести их на безопасные счета.

«В итоге сумма ущерба, причиненного доверчивому мужчине, составила 4 миллиона 202 тысячи рублей», — уточили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и возможных подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области запланировали усилить профилактику мошенничества среди пожилых людей.

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