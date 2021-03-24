Москва, , 12:58 — REGNUM По итогам февраля 2021 года больше всего подержанных машин класса люкс было продано в Москве. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в российской столице автолюбители приобрели на вторичном рынке 696 авто сегмента Luxury, что на 2,38% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На втором месте по количеству перепродаж находится Московская область — 275 люксовых машин. Это на 0,72% меньше, чем год назад. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург (253 ед.; +0,8;%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Краснодарский край (252 ед.; +8,15%) и Дагестан (114 ед.; 7,55%).

В общей сложности в России в феврале был перепродан 3861 автомобиль сегмента Luxury. Это на 3,65% больше, чем год назад. С начала 2021 года в России было куплено 7411 люксовых авто с пробегом — на 4,3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Напомним, в феврале 2021 года российские автолюбители купили на вторичном авторынке 240 129 машин иностранных марок, что на 3,7% меньше, чем в феврале 2020 года.

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