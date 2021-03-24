Челябинск, , 12:55 — REGNUM В Челябинске почти на пять часов задержан вылет самолёта авиакомпании «Россия» до Москвы. Об этом говорится на сайте местного аэропорта.

По графику «Суперджет» должен был вылететь в аэропорт «Шереметьево» в 12:40 по местному времени. Но сейчас время указано 17:30.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры журналистам пояснили, что причиной задержки стал отказ управления передней стойки шасси. Это было выявлено при выруливании воздушного судна, прибывшего из Москвы, на стоянку. На борту были 76 пассажиров, а также пять членов экипажа. Пострадавших нет. Сейчас выясняется причина технической неисправности.