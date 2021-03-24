Брюссель, , 12:54 — REGNUM Европейский союз и НАТО не смогут в одиночку справиться с исходящими от России вызовами, поэтому им надо работать вместе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», — сказал Столтебнерг открытии второго дня заседания глав МИД стран альянса с участием представителей ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО заявил, что альянс наращивает свои военные возможности в Тихоокеанском регионе, чтобы принудить Россию к лояльности западным военно-политическим установкам, в том числе и в отношении Китая, который в Вашингтоне считают своим противником номер один.

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