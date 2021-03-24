Москва, , 12:53 — REGNUM Россия намерена строить отношения со странами Евросоюза на двухсторонней основе, если с Брюсселем восстановить связи не получится. Об этом 24 марта заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«У нас, конечно, налажены серьёзные взаимоотношения с отдельными государствами Европейского Союза. Мы что будем делать и из какой логики исходим? Если Союз хочет с нами разговаривать, но на равных — это стержень, это самое главное, на равных — тогда мы разговариваем как с союзом. Если нет, мы готовы выстраивать с отдельными странами собственные взаимоотношения», — заявил Шхагошев.

«Эта логика достаточно справедливая, на мой взгляд — того, чего мы будем придерживаться всегда. Мы обещаем и эти обещания сдерживаем, что мы будем честно, открыто и откровенно выстраивать свою политику, экономическую, культурную и политическую с европейскими странами. Но с соблюдением собственных национальных интересов», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».