Тампа, США, , 12:53 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

«Тампа» обыграла «Даллас» со счётом 2:1. Василевский отразил 16 из 17 бросков и одержал 12-ю победу подряд, установив новый клубный рекорд.

Первой звездой признан голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, который сыграл «на ноль» в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0), отразив 31 бросок.

Второй звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который забил гол и отдал две результативные передачи в игре с «Аризоной Койотс».

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