Соль-Илецк, Оренбургская область, , 12:53 — REGNUM В Оренбургской области объявлен аукцион на реконструкцию очистных сооружений Соль-Илецка II очередь (биологическая очистка). Начальная (максимальная) цена лота составляет почти 1,15 млрд рублей. Заказчиком выступает Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В проекте контракта указано, что финансирование реконструкции объекта осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Реконструкция очистных сооружений, согласно условиям проекта договора, должна завершиться 31 декабря 2024 года.

Заказчик требует, чтобы подрядная организация выполнила самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту работы, сметная стоимость которых в совокупном стоимостном выражении составляет не менее 25% цены контракта.

Очистные сооружения расположены в южной части города Соль-Илецк. Назначение объекта — очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до требований сброса в водоем рыбохозяйственного назначения второй категории. Проектная производительность комплекса очистных сооружений после реконструкции второй очереди — 10 000 кубометров в сутки. Реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов предусмотрен без остановки технологического процесса очистки сточных вод.

Подрядчиком выполняется испытание и пуск в эксплуатацию новых котельной и тепловых сетей. Работы по пуску в эксплуатацию тепловых сетей и сетей электроснабжения выполняется до начала отопительного периода. После пуска в эксплуатацию котельной выполняется демонтаж существующего здания котельной. Демонтаж существующего административно-бытового комплекса выполняется после пуска в эксплуатацию проектируемого объекта, построенного в рамках первого периода строительства.