Киев, 24 марта 2021, 12:57 — REGNUM Герб СССР со щита «Родины-матери» в Киеве демонтируют в течение года. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в интервью ресурсу Chas.News.
Чиновник отметил, что процесс «декоммунизации» памятника замедлился из-за пандемии SARS-CoV-2.
По его словам, в «декоммунизации» также нуждаются памятник Щорсу и мост Патона в Киеве. Памятник хотели переместить на ВДНХ в «музей советской пропаганды», но пока что нет денег на создание такого «музея».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о планах «десоветизации» украинского законодательства.
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