Киев, , 12:57 — REGNUM Герб СССР со щита «Родины-матери» в Киеве демонтируют в течение года. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в интервью ресурсу Chas.News.

Чиновник отметил, что процесс «декоммунизации» памятника замедлился из-за пандемии SARS-CoV-2.

«Мы провели консультации, даже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Единственное, что из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того», — сообщил Дробович.

По его словам, в «декоммунизации» также нуждаются памятник Щорсу и мост Патона в Киеве. Памятник хотели переместить на ВДНХ в «музей советской пропаганды», но пока что нет денег на создание такого «музея».

«Поскольку у Щорса проблемы с «пропиской», то он и стоит там, где стоит», — сказал глава УИНП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о планах «десоветизации» украинского законодательства.

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