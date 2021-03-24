Москва, , 12:52 — REGNUM Российский певец Bahh Tee объявил об уходе с поста руководителя лейбла Zhara Music. В социальной сети появилось множество комментариев по этому поводу.

Известные исполнители были удивлены заявлением Bahh Tee, например, певец Slava Marlow, рэперы ЗОМБ и Эллаи. Комментарий оставили и сами участники лейбла Zhara Music.

«Это шутка?» — не поверил артист лейбла, рэпер HammAli.

«Был рад, брат», — прокомментировал участник Zhara Music, Моргенштерн.

Фанаты предполагают, что внезапный уход Bahh Tee с поста руководителя каким-то образом связан с дуэтом HammAli & Navai. В начале марта коллектив объявил о распаде.

«Связано с ситуацией Саши и Наваи? Говорил же, что без них нет Жары и дальше продолжать смысла нет», — уточняет утbmt__mt.

«То Хаммали с Наваи расстались, а теперь и вы. Коллектив чувствует, когда наверху волнения», — считает patimatinka.

Ранее певец Bahh Tee сообщил, что заплатил Моргенштерну за будущий альбом один миллион долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Bahh Tee ушёл с поста руководителя Zhara Music