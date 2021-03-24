Москва, , 12:49 — REGNUM Возможные новые санкции США против РФ вряд ли будут способствовать успешному импортозамещению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

«Возможные новые санкции США вряд ли станут катализатором для импортозамещения. Существенная часть технологий двойного назначения, технологий шельфовой добычи уже давно находятся под санкциями. А новые санкции вероятнее будут касаться финансового сектора, а не расширения санкционных списков министерства торговли США или новых требований по экспортному лицензированию, — сказала Лихачева. — Основные успехи РФ пока можно отметить в импортозамещении украинских поставщиков, работавших с ВПК, продукции двойного назначения, производителей труб, продукции тяжелого машиностроения».

Однако стратегические приоритеты, как подчеркнула она, касаются развития новых производств.

«Например, импортозамещения в части семян и селекции в целом для сельского хозяйства или технологий для промышленных проектов в арктическом регионе. Все это требует не только усилий по импортозамещению, но и интенсивной кооперации с третьими странами, которые не вводили санкции», — подчеркнула эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Олег Коробченко заявил, что для того, чтобы импортозамещение в РФ было успешным, нужны серьезные программы государственной поддержки по модернизации промышленных предприятий.

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