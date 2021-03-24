Ставрополь, , 12:48 — REGNUM В Ставропольском крае назначен новый руководитель Главного управления МВД. Им стал Сергей Щёткин, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, ранее возглавлявший правоохранительное ведомство Александр Олдак подал рапорт об увольнении в 2020 году. Он объявил о своей отставке 25 декабря прошлого года в ходе селекторного совещания. Одной из причин отставки назывался выход на пенсию.

Новый назначенец на пост главы МВД Ставрополья ранее руководил управлением МВД Пензенской области.

«Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт надёжно послужит России на ставропольской земле. Задачи и цели у нас общие: закон и порядок, развитие и стабильность», — привествовал назначение Щеткина на своей странице в соцсети губернатор Владимиров.⠀