Москва, , 12:52 — REGNUM Решение Банка России заменить изображения городов на новых банкнотах не требует согласования с Кремлём. Об этом сообщил 24 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦБ абсолютно не должен советоваться с Кремлём при выборе банкнот, заявил он.

Ранее стало известно, что на купюре достоинством 5000 рублей вместо Хабаровска появится Екатеринбург. Купюру в 10 рублей украсят изображением Новосибирска, в 500 рублей — Пятигорска, в 1000 рублей — Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев заявил, что пришло время усовершенствовать защиту и дизайн банкнот образца 1997 года.

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