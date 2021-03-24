Москва, , 12:47 — REGNUM Евросоюз несамостоятелен в решения по внешней политике, и Россия это хорошо осознаёт. Об этом 24 марта заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Это очень серьёзный разговор сейчас начинается между Европой и Россией. Действительно, каркас разрушен, но мы очень рассчитываем на то, что фундамент всё-таки стоит. Дело в том, что мы, вообще, Европу оберегаем и любим со времён Второй мировой. У нас нет никаких долгов перед Европой. И мы очень чётко представляем, что Евросоюз, как союз, несамостоятелен», — заявил Шхагошев.

«Мы очень хорошо понимаем, что Соединённые Штаты очень сильно довлеют над Европейским Союзом и не дают им возможность принимать своевременные и самостоятельные решения», — указал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».