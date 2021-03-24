Нью-Дели, , 12:48 — REGNUM Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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Уточняется, что индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 также выявил в 18 индийских штатах «британский», «бразильский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса.

«С тех пор как консорциум начал свою работу, был обнаружен 771 вариант, которые вызывают обеспокоенность из-за их повышенной контагиозности… К ним относятся 736 образцов, положительных на штамм линии Великобритании (B.1.1.7). 34 образца оказались положительными на штамм южноафриканской (B.1.351) линии. Один образец был обнаружен положительным на штамм бразильской (P.1) линии. Образцы с этими вариантами были выявлены в 18 штатах», — говорится в сообщении индийского ведомства.

Кроме указывается, что специалистами была выявлена новая мутация SARS-CoV-2 в штате Махараштра, уже несколько дней лидирующем по числу заразившихся коронавирусом.

«Хотя в Индии были обнаружены штаммы, вызывающие обеспокоенность из-за их повышенной контагиозности, и новый вариант с двойной мутацией, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого роста случаев (заболевания) в некоторых штатах. Для дальнейшего анализа ситуации продолжается секвенирование генома и эпидемиологические исследования», — также отмечается в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день в Индии за все время пандемии выявили в общей сложности 11 734 058 носителей коронавируса, 47 262 из которых — за последние 24 часа.