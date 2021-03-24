Москва, , 12:46 — REGNUM Российским гражданам стоит пересмотреть систему своих сбережений и хранить деньги в разных валютах. Такой совет дал управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров, передаёт «Прайм».

По словам Бугрова, чтобы избежать рисков от скачков курсов валют, лучше не избавляться от всех долларов, а держать 30% своих сбережений в долларах, еще 30% — в евро и 40% — в рублях.

При этом финансист считает, что кардинального обвала курса доллара ожидать не стоит. Колебания стоимости американской валюты будут, но цена вряд ли опустится до 60−65 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крайне сложный 2020 год заставил многих людей задуматься о вложениях в активы для сбережения накоплений.

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