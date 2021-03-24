Москва, , 12:45 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о назначении президентом РФ граждан на должности высших офицеров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Президент РФ назначает граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождает их от указанных должностей, следует из текста закона.

Ранее Госдума приняла закон, которым отменила верхний возрастной порог для чиновников, которых назначил глава государства.

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