Воронеж, , 12:45 — REGNUM Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер опровергла информацию о якобы выдаче разрешений на отстрел лис чиновникам. Скандал вокруг выдачи разрешений на отстрел она прокомментировала 23 марта на пресс-конференции.

«Большинство разрешений на отстрел лис получили охотинспекторы. Это не противозаконно, и этому есть объяснение. Дело в том, что до 2021 года задача регулирования численности животных находилась полностью в ведении охотинспекции. Закон не ограничивает их в этой части. Так же, как и другие владельцы оружия, они имеют право получить разрешения на регулирование численности лис. А вот из чиновников ко мне за получением этих разрешений никто не обращался», — сказала Ветер.

Скандал разразился зимой, после того, как простые охотники не смогли получить разрешения на охоту — тогда же появились предположения, что разрешения были выданы сотрудникам охотинспекции и чиновникам.

18 марта Росприроднадзор опубликовал информацию по итогам проверки исполнения департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В результате были выявлены нарушения порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов. Проверка также подтвердила, что «при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов с целью регулирования численности лисицы, департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области были ограничены право равного доступа к получению услуги физическими лицами».