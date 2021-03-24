Рига, , 12:44 — REGNUM Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса.

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Об этом министр обороны страны Артис Пабрикс заявил в интервью Латвийскому радио. По его словам, полностью исключена ситуация, при которой армия возьмет на себя обязанности государства в этом вопросе.

В минобороны Латвии готовы помочь гражданскому сектору лишь в определенных ситуациях. Подготовленный экспертами ведомства план возможной помощи подразумевает предоставление палаток, транспорта и дополнительного персонала для центров массовой вакцинации.

Однако контроль над процессом останется в ведении министерства здравоохранения, как и ответственность за результаты предпринимаемых действий, подчеркнул Пабрикс.