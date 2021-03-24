Дамаск, , 12:44 — REGNUM Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По его словам, здоровье президентской четы «в полном порядке». Результаты лабораторных анализов и рентгена, связанные с состоянием их здоровья, возвращаются к норме.

«Со слов национальной группы медиков, занимающейся вопросом лечения, эти показатели хорошие и подтверждают, что они на этапе выздоровления», — сказал Хаддад ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание COVID-19 у президента Сирии и его жены выявили в первой декаде марта.