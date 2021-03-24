Ростов, Ярославская область, 24 марта, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Работникам областного госпредприятия «Южный водоканал» не заплатили за февраль, мартовская заработная плата пока также не выдавалась. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Южный водоканал

Работники предприятия, расположенного в городе Ростов Великий, опубликовали в социальных сетях обращение к директору госпредприятия Ярославской области «Южный водоканал».

«Уважаемый директор водоканала! Скажите пожалуйста нам, обычным рабочим, когда это безобразие закончится… Люди сидят без денег, не покушать купить, не кредит заплатить. В конце-то концов, это крик уже. Уже второй месяц, у людей дети, семьи. Решайте уже вопрос, будем тогда обращаться в прокуратуру, далее письмо президенту или вызовем журналистов прямо к воротам водоканала», — написала одна из работниц предприятия.

В департаменте ЖКХ Ярославской области подтвердили факт задолженности перед рабочими. Февральский долг на «Южном водоканале» хотят погасить до середины апреля, мартовскую зарплату собираются выдать в срок.

«Как пояснили на предприятии, на сегодня ГП ЯО «Южный водоканал» имеет девятидневную задолженность по заработной плате перед 386 работниками в размере 4 миллиона 454 тысячи рублей, за февраль 2021 года. Задолженность ежедневно снижается и будет полностью погашена до 16 апреля 2021 года. Ведется ежедневная работа со службой судебных приставов. Заработную плату за март планируется выдать без задержек», — рассказали в департаменте ЖКХ Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM работники «Южного водоканала» дважды получали заработную плату после того, как судебные приставы возбуждали исполнительные производства по факту невыплаты. Последний такой факт зафиксирован в декабре 2020 года.