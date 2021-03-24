Тбилиси, , 12:50 — REGNUM В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

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«Конечно, мы не можем позволить себе роскошь, чтобы вакцина, за которую борется весь мир, осталась неиспользованной, — сказала Габуния. — Мировые данные показывают, что 30% населения — это число, которое хочет пройти вакцинацию. У нас очень низкий показатель, хотя потенциал быстрого усвоения вакцины все еще существует».

Замглавы минздрава сообщила, что вскоре планируется начать вакцинацию лиц старше 55 лет. Также порядка 100 доз вакцины могут выделить для известных в стране людей.

В первую очередь в Грузии начали прививать медицинских работников. С 25 марта вакцину смогут получить лица старше 65 лет.

Напомним, вакцинация в Грузии началась 15 марта. В страну привезли 43 200 доз вакцины от AstraZeneca. Планировалось, что они будут использованы в течение двух недель. По данным на 23 марта, в Грузии прошли первый курс вакцинации около 4 тыс. человек.

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