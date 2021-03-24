Сеул, , 12:47 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году могут оказаться выше 3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Банка Кореи (ЦБ) Ли Чжу Ёля.

По его словам, благотворным фактором для южнокорейской экономики станет утверждённый в США дополнительный план масштабного финансового стимулирования экономики. Кроме того, темпы вакцинации населения от COVID-19 выше, чем ожидалось.

Глава ЦБ также указал на прогнозы о том, что в Южной Корее темпы роста экспорта и инвестиций в производственные мощности в текущем году будут быстрее, чем ожидалось.

По словам Л Чжу Ёля, на процесс восстановления экономики Южной Кореи больше всего повлияет вакцинация и распространение SARS-CoV-2. Среди других немаловажных факторов он назвал ситуацию на мировом рынке полупроводников и торговый конфликт между США и Китаем.

Отметим, что в феврале Банк Кореи представил прогноз о том, что темпы роста экономики страны в текущем году составят 3%.

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