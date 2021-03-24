Берлин, , 12:42 — REGNUM Официальная премьера Audi Q4 e-tron состоится в апреле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом выпуск электрокроссовера уже стартовал на предприятии в немецком городе Цвиккау. На этом же заводе собирается электрокар Volkswagen ID.4.

Построен Q4 e-tron на модульной тележке MEB (Modularen Elektrifizierung Baukasten) для электромобилей. Длина машины равна 4590 мм, а межосевое расстояние составляет 2760 мм.

В движение электромобиль приводят два электромотора — по одному на каждой из осей. Общая мощность силовой установки составляет 306 л. с. Аккумуляторная батарея электрокара позволяет ему проехать на одном заряде 450 км.

Пока не сообщается, будет ли новинка продаваться в России. Сейчас в РФ уже реализуются два новых электрических автомобиля Aud: большой кроссовер e-tron и его купе-версия e-tron Sportback.

Напомним, в середине марта нынешнего года дилеры компании Audi начали в России приём заказов на рестайлинговые кроссоверы Audi Q5 и Audi SQ5. В цветовой палитре моделей появятся зелёный (district green) и синий (ultra blue) оттенки. Они пополнят десять основных оттенков модели.

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