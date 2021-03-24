Ставрополь, , 12:39 — REGNUM На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Александра С. Бизнесмена уличили в поставке в больницы и санатории по всей России «не тех» пиявок. Под видом лечебных он торговал болотными пиявками, заработав в общей сложности более 12,5 млн рублей, пишет NewsTracker.

Злоумышленник скупал пиявок оптом у местных жителей и поставлял их в том числе в санатории Минобороны, МЧС, управления делами президента России, поликлиники и частные клиники в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

За пять лет ему удалось обмануть более 30 заказчиков. При этом мошенничество было весьма зловредным, так как болотные пиявки могли не только не помочь в лечении пациентам, но и принести вред, являясь переносчиками различных болезней.