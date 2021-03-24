Пенза, , 13:28 — REGNUM На поддержку экспортоориентированных субъектов малого бизнеса в 2021—2023 годах планируется направить более 185 миллионов рублей. Об этом заявил 24 марта во время церемонии вручения премии «Экспортёр года-2020» председатель регионального правительства Николай Симонов.

В Пензенской области ставят амбициозные задачи по развитию экспорта. «Это и удвоение числа малых и средних предприятий-экспортеров к 2024 году, более чем двукратный рост экспорта для продукции агропромышленного комплекса, а также промышленной продукции», — добавил Симонов.

Экспорт услуг станет новым направлением развития внешней торговли региона, уверен председатель правительства Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области порядка 498 компаний ведут экспортную деятельность. Сегодня, 24 марта, в областном центре проходит церемония вручения премии «Экспортер года-2020».

Читайте также: В Пензенской области вручают премии «Экспортёр года-2020»