Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

Предоставление нового социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.

На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

В Госдуме обсуждают вопрос о введении налогового вычета для компаний, которые покупают абонементы в фитнес для своих работников, отметил глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Кроме того, обсуждается предложение в целом повысить размер налоговых вычетов для граждан в три раза — до 360 тыс. рублей.

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