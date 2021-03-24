Москва, 24 марта, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

Предоставление нового социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.

На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

В Госдуме обсуждают вопрос о введении налогового вычета для компаний, которые покупают абонементы в фитнес для своих работников, отметил глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Кроме того, обсуждается предложение в целом повысить размер налоговых вычетов для граждан в три раза — до 360 тыс. рублей.