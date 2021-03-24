Москва, , 12:35 — REGNUM Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) переизбран на пост главы общественного совета Росалкогольрегулирования. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я не избран — я переизбран. С 2012 года я председатель, и каждые два года переизбираюсь председателем общественного совета Росалкогольрегулирования», — ответил митрополит на просьбу прокомментировать информацию о своём избрании.

По словам митрополита Тихона, он уже 11 лет на данном посту ведёт борьбу с алкоголизмом и пьянством — «в первую очередь среди подростков и молодежи».