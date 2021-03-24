Волгоград, , 12:36 — REGNUM Уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Волгограде после гибели рабочего на стройке аквапарка, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи оценят качество обеспечения требований охраны труда и соблюдения техники безопасности при производстве работ. В организации застройщика прошли обыски, изъята техническая и иная документация. Допрошены очевидцы ЧП, присутствовавшие на объекте, а также руководящий состав коммерческой компании.

Обвал одной из стенок траншеи произошёл 22 марта около 15:00. Землёй засыпало 42-летнего монтажника, спасти его не удалось.

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