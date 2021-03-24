Самара, , 12:35 — REGNUM Бывшего судью Волжского районного суда обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 года посредник — пристав-исполнитель передал обвиняемому часть взятки в размере 250 тысяч рублей (общая сумма взятки составляла 500 тысяч рублей). Следователи считают, что за это фигурант уголовного дела должен был вынести решение об условно-досрочном освобождении осужденного, который был лишен свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Отмечается, что подозреваемого задержали после получения им денег.

Сообщается, что ранее суд приговорил посредника к трем годам лишения свободы, а взяткодатель был осужден на семь лет лишения свободы. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре начальника склада ФГУП подозревают в получении взяток.