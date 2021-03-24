Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, совершенствующий регулирование деятельности религиозных объединений, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

В частности, закрепляется право духовных образовательных организаций проводить аттестацию, реализовывать дополнительные профессиональные программы для священнослужителей и составляющих религиозный персонал лиц, прошедших в зарубежных образовательных организациях (центрах) обучение по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

Такие священнослужители и составляющие религиозный персонал религиозных организаций лица до начала совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществления миссионерской или преподавательской деятельности на территории РФ получают дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в РФ в духовных образовательных организациях из перечня Рособрнадзора. Они также должны будут пройти аттестацию.

Одновременно вводится запрет быть руководителем, участником религиозной группы для

иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в РФ; экстремистов; лиц, у которых заблокированы средства по подозрению в финансировании терроризма.

Отдельно прописывается, что сведения о вероисповедании могут содержаться только в наименованиях религиозных организаций и юрлиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.