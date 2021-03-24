Джакарта, , 12:32 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин призвал мусульман продолжать молиться дома во время Рамадана, сообщает Kompas.

В 2021 году Рамадан будет проводиться в разгар пандемии.

Вице-президент заявил, что правительство решит, будет ли гражданам разрешено возвращаться в родные края в Рамадан. Возвращение домой может увеличить число случаев COVID-19 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вылетел в провинцию Северное Малуку 24 марта.

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