Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах для турагентов, нарушающих нормы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Вводятся штрафы за невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в единый федеральный реестр турагентов, субагентов, внесение сведений о турагенте в реестр турагентов с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, либо внесение в реестр турагентов недостоверных данных. Штраф составит до 100 тыс. рублей.

Такой же штраф грозит за невнесение турагентом сведений о субагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в реестр турагентов.

Штраф до 100 тыс. рублей вводится и за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности.

Аналогичный штраф вводится за осуществление субагентом деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между субагентом и турагентом договора, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором.

Ранее Госдума приняла закон, который обязывает все российские турагентства войти в единый федеральный реестр, который будет вести Ростуризм. Работа без членства в реестре повлечет за собой административную ответственность. Данные о турагентствах в реестр должны будут вносить те туроператоры, чей продукт они продают.

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