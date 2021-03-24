Таллин, , 12:32 — REGNUM Лица, которые отказываются пройти вакцинирование, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер Министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV.

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Так он прокомментировал сообщения о смерти трех пожилых постояльцев дома попечения в Халлисте. Стало известно, что накануне трагедии все сотрудники учреждения отказались вакцинироваться от коронавируса. Прокуратура Эстонии начала расследование случившегося, пытаясь выяснить, как эти события связаны между собой.

По словам представителя Минсоцдел Эстонии, в будущем такого быть не должно. Он признался, что в ходе бесед с персоналом домов попечения неоднократно слышал самые невероятные теории о том, почему нельзя вакцинироваться. Решение об обязательном вакцинировании таких работников будет принято после расследования прокуратуры, добавил Куузе.

На сегодня в Эстонии действует почти 200 частных домов по уходу за пожилыми людьми.