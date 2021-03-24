Йошкар-Ола, , 12:31 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 марта поступила ещё одна партия вакцины от коронавируса в объеме 1,1 тыс. доз. Об этом сообщает минздрав республики.

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В настоящее время препарат распределяется по медицинским организациям республики.

Всего общие число доз вакцины, которую получил регион, составляет 22 892 единицы. Прививку от коронавируса получили 21 120 жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики ранее сообщали, что до конца марта в регионе поступит 10,3 тыс. доз вакцины от коронавируса. Главы республиканского минздрава Марина Панькова отмечала, что 48,2% от общего числа граждан, сделавших прививки, составляют жители республики старше 60 лет.

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