Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге «вызывает вопросы». Об этом заявил 24 марта уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, выступая в Заксобрании с докладом о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в городе в 2020 году. Он поставил под сомнение суточную данные о новых заражениях и выздоровлениях.

Александр Шишлов Ombudsmanspb.ru

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«Осенью появились странные цифры заболеваемости — в публикуемых ежедневных данных длительное время число выздоровевших составляло ровно половину от числа заболевших. Как только на это обратили внимание, данные изменились. Но и сегодня нет 100% уверенности, что цифры, которые публикуются по заболеваемости, — правильные», — сказал омбудсмен.

Он также напомнил, что «даже официальная статистика заболеваемости существует в двух разных вариантах: одна на основе данных Роспотребнадзора, другая — медицинских учреждений». «И эти цифры различаются. К сожалению, доверять можно только статистике смертности», — сделал вывод Шишлов.

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Петербургский омбудсмен отметил, что в начале пандемии не было достоверной официальной информации о потребностях в средствах защиты для медработников, оказывавших помощь больным в условиях эпидемии. Руководители учреждений здравоохранения и органов власти не признавали наличие таких проблем. «Однако они были, в частности в организации распределения потоков пациентов, в нехватке СИЗ, медицинского оборудования», — подчеркнул Александр Шишлов.

Он также напомнил, что о случаях массового заражения коронавирусом в городских стационарах зачастую становилось известно из сообщений врачей и пациентов в соцсетях, а не от официальных лиц. «Сокрытие проблем в организации системы здравоохранения в условиях пандемии приводит к тяжелым последствиям, в том числе массовому заражению сотрудников и пациентов медицинских учреждений», — заявил омбудсмен Петербурга.

Кроме того, он обратил внимание на крайне негативную реакцию общества в отношении запрета на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза — который был установлен решением регионального управления Роспотребнадзора 8 мая 2020 года, но не был опубликован. «Это привело к «похоронной неразберихе». Лишь 28 мая, после многочисленных обращений и публикаций СМИ Правительство Санкт-Петербурга и Роспотребнадзор договорились о снятии ряда необоснованных ограничений», — отметил Шишлов.

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