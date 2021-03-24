Москва, , 12:31 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который приводит избирательное законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Так, предусматривается возможность досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии субъекта РФ, назначенного по предложению ЦИК России, по ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

ЦИК России получает право сформировать одну либо несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.

ЦИК также будет формировать отдельную избирательную комиссию для федеральной территории (сейчас действует федеральная территория «Сириус»).

Отдельно оговаривается возможность увеличения числа переносных ящиков для голосования. Количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может быть увеличено, при наличии хотя бы одного из предусмотренных на то условий, не более чем на два переносных ящика, а не на один, как сейчас.

Одновременно дополняется перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепляется перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Единый день голосования в России пройдет в сентябре.

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