Москва, , 12:31 — REGNUM В России в 2020 году оформили ипотечный кредит онлайн в электронном виде около 290 тысяч семей. Это рекордное для российского рынка ипотеки число, сообщается на сайте агентства «Дом.РФ».

Дистанционно в период пандемии оформил кредит каждый шестой ипотечный заемщик в России. Согласно опросу, положительно к электронной ипотеке относятся 91% граждан, оформивших кредит в цифровом виде и 63% оформивших кредит в офисах.

В агентстве считают, что это результат масштабной, системной работы по цифровизации рынка жилья, которая ведется по поручению президента РФ Владимир Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России не исключает ужесточения регулирования выдачи ипотеки в случае дальнейшего роста цен на недвижимость в стране.

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