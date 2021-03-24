Москва, 24 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве президента РФ Владимира Путина претендовать еще на два президентских срока, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Законопроект вносит поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации» 2003 года. В частности, меняется текст статьи 5.1, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков.

Прописывается, что положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

Одновременно устанавливаются требования, предъявляемые к кандидату на должность президента РФ. В частности, главой государства может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.