Таллин, , 12:30 — REGNUM В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы.

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Инициатором минуты молчания является объединение европейских городов Eurocities. В объединение входят почти 200 городов континента из 38 стран. Как заявил президент Eurocities и мэр Флоренции Дарио Нарделла, «Европе необходим общий момент осмысления».

«Мы воспользуемся этой минутой, чтобы оплакать усопших, почтить пострадавших от последствий пандемии, а также поразмыслить о ежедневной тревожной борьбе, которую мы ведем», — добавил он.

В мэрии Таллина обратили внимание, что акция «Минута молчания» пройдет индивидуально и виртуально, массовые собрания запрещены.