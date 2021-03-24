Челябинск, , 12:30 — REGNUM В Челябинске главный энергетик одного из бюджетных учреждений и трое сотрудников коммерческих организаций стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, энергетик подозревается в получении взяток, а представители фирм — в их передаче. Речь идёт об общей сумме более 400 тыс. рублей. Их представитель бюджетного учреждения получил за то, чтобы беспрепятственно принять работы по монтажу и восстановлению в Челябинске сетей наружного освещения.

Преступление выявили сотрудники областного главка МВД. Сейчас идут следственные действия. В частности, следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.