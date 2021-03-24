Белград, , 12:36 — REGNUM Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.

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По словам режиссёра, прививку нужно сделать для того, чтобы «пить вино», общаться друг с другом или гулять.

«И прийти на мой концерт, когда я приеду в Москву!» — также пошутил Кустурица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени, звезда Московского академического театра сатиры Вера Васильева прошла вакцинацию от COVID-19.