Москва, , 12:30 — REGNUM Информацию о том, какой именно вакциной от COVID-19 прививался президент РФ Владимир Путин, знает только сам российский лидер и его врач. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Какую именно вакцину выбрал президент — это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков.

Он напомнил свои слова, высказанные накануне, о том, что все три российские вакцины «абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны», вследствие чего нет никакой разницы, какой именно вакциной привился Путин.