Москва, , 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока привился первым компонентом вакцины от COVID-19, заявил 24 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три — второй», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, глава российского государства сделал прививку от коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, президент сделает прививку «одной из трёх российских вакцин», однако не стал уточнять, какой именно.

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