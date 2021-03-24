Москва, , 12:29 — REGNUM В России разного рода избирательные кампании, довыборы проходят постоянно, практически каждые выходные. Об этом сегодня, 24 марта, на заседании Центральной избирательной комиссии, которое посвящено итогам работы текущего состава ЦИК, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

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«Всего за прошедшие пять лет мы провели более 36 тысяч кампаний всех уровней», — подчеркнула она.

Памфилова напомнила, что нынешнему составу Центризбиркома, в отличие от предыдущих, выпало проводить не две, а три крупные федеральные кампании — по выборам в Госдуму в 2016 году, президента в 2018 году и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году, которое, как подчеркнула глава ЦИК, стало главным испытанием для избирательной системы.

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Памфилова выразила благодарность всем членам комиссии за совместную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте заканчиваются полномочия действующего состава ЦИК, которая состоит из 15 членов. 19 марта президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов нового состава Центризбиркома по своей квоте. В их числе — действующий председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Ранее списки из пяти членов ЦИК сформировали Совет Федерации и Госдума.