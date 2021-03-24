Москва, , 12:29 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров просто констатировал факт упадка в отношениях между Россией и Евросоюзом, при этом такой упадок длится уже около семи лет. Об этом 24 марта заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

«Что касается межпарламентских связей, после 2014 года были они заморожены — я в своё время входила в делегацию по межпарламентскому сотрудничеству с Думой и Советом Федерации. Ездили друг к другу, обсуждали. Всё, сейчас после 2014 года все эти связи заморожены», — заявила Жданок.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».