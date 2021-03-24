Ярославль, , 14:06 — REGNUM Новации закона «Об ответственном обращении с животными» привели Ярославль к полной безответственности по отношению к бездомным животным и людям, на которых они нападают. Такой вывод можно сделать из ответа мэрии города на публикацию ИА REGNUM об отсутствии отлова собак и кошек на улицах города. Он не ведётся с лета 2020 года.

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Как рассказали в мэрии, власти не могут организовать отлов из-за отсутствия нормативной базы и денег. Полномочия по отлову принадлежат региону и переданы на уровень города областным законом. В этом случае регион предоставляет субсидию городским властям. До 2020 года к отлову не предъявлялось никаких особых требований, но с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Он утвердил новые требования к приютам для безнадзорных животных. Смысл их в том, что отловленные на улицах Бобики и Муськи должны содержаться не хуже, чем люди в санаториях. А после содержания в приюте и стерилизации их нужно отпустить назад, на улицы города.

«Приюты для содержания животных без владельцев должны быть размещены в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях, с соблюдением расстояния от жилой застройки не менее 100 метров. Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров. Помещения приюта должны быть оборудованы централизованными, децентрализованными или иными системами водоснабжения (с подачей холодной и горячей воды) и водоотведения, канализации, электротеплоснабжения, наружного освещения и вентиляции (естественной и (или) принудительной). Приюты должны быть оборудованы: ветеринарным пунктом; карантинным помещением; помещением, предназначенным для лечения животных в условиях стационара, кормо-кухней и так далее», — сообщили в мэрии Ярославля.

Вскоре выяснилось, что ни одного приюта, который бы отвечал новым правилам, ни в Ярославле, ни в Ярославской области нет. Организацию по отлову мэрия должна выбрать на открытом конкурсе. Власти попытались найти подрядчика в других областях.

«Проведен мониторинг соседних регионов в целях поиска организаций соответствующих требованиям приказов департамента ветеринарии Ярославской области. В ходе мониторинга выявлены существенные различия в порядке отлова, содержания животных и размера выделяемых на эти цели из региональных бюджетов субвенций. Общий период содержания в приютах составляет от 15 до 24 дней, тарифы на отлов, содержание и выпуск одного бездомного животного варьируют от 12 000 до 18 000 рублей», — рассказали в мэрии.

Оказалось, что денег, которые область ранее выделила Ярославлю на отлов, тоже не хватает, чтобы организовать процесс по новым правилам.

«В связи с тем, что субвенция, предоставляемая департаментом ветеринарии Ярославской области не достаточна для заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность по отлову, содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания в соседних регионах, в 2020 году отсутствовала возможность заключения договора на реализацию переданных государственных полномочий по отлову, содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания. О чем было сообщено в департамент ветеринарии Ярославской области», — сообщили в мэрии Ярославля.

Городские власти попытались найти временное решение проблемы. Много лет отловом животных занималось муниципальное «Городское спецавтохозяйство». Там есть и приют для животных. С «Спецавтохозяйством» в мае и июне 2020 года мэрия заключила временные договоры на отлов как с единственным поставщиком. Но не тут-то было.

«19.06.2020 сотрудниками департамента ветеринарии Ярославской области совместно со специалистами департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, МКУ «Агентство» и МУП «ГСАХ» проведено обследование пункта временного содержания животных. В ходе обследования выявлено несоответствие порядка по организации деятельности приютов для животных, в связи с чем, в дальнейшем договор с МУП «ГСАХ» на отлов и содержание животных без владельцев не мог быть заключен», — рассказали в мэрии.

Иначе говоря, «Городскому спецавтохозяйству» областные чиновники бездомных животных содержать запретили. А на то, чтобы нанять вместо него фирму из Москвы, у ярославских властей нет денег. Начались поиски выхода из ситуации. Которые не закончились до сих пор.

«Департаментом ветеринарии Ярославской области было инициировано внесение изменений в закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» и с 01.01.2021 года вступили в действие изменения, в части уточнения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 15.03.2021 приказом департамента ветеринарии № 8 утверждены базовые нормативы по отлову, содержанию, вакцинации, стерилизации, лечению животных без владельцев, однако порядок отлова и содержания животных без владельцев до настоящего времени не утвержден и не доведен до ОМСУ. Таким образом, в настоящее время отсутствует возможность подготовки технического задания, необходимого для подготовки конкурсной документации на проведение аукциона по выбору подрядной организации по оказанию услуг по отлову животных без владельцев, их содержанию и возврату на прежние места их обитания на территории города Ярославля в 2021 году», — рассказали в мэрии Ярославля.

Нужно понимать, что и приютов с горячей водой, больницей для животных, кухней и канализацией за это время в Ярославской области также не появилось. У мэрии на это денег тоже нет.

«Мэрией города Ярославля неоднократно направлялись письма в департамент ветеринарии Ярославской области о необходимости строительства на территории Ярославской области приюта для животных без владельцев. В бюджет города Ярославля средства из областного бюджета на строительство приюта для животных не поступало, поэтому в городе Ярославле отсутствует возможность строительства муниципального приюта для животных», — рассказали в мэрии Ярославля.

Ситуация пока остаётся тупиковой. Федеральные власти приняли закон, исполнить который региональные и местные власти не могут. Не исполнять его тоже невозможно — случаи нападения бродячих животных на людей происходят всё чаще.

Департамент ветеринарии региона пока хранит молчание.

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