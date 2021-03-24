Краснодар, , 12:28 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате опрокидывания автокрана в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 24 марта. Дело возбудили по ч.2 ст.216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении иных работ.

Трагедия произошла днём 23 марта. Как предварительно установлено следствием, на земельном участке по улице Красной в станице Стародеревянковской производился демонтаж железобетонной опоры, в ходе этих работ автокран, в кабине которого находился водитель, перевернулся. Мужчина попытался покинуть кабину крановщика и выпрыгнул, но оказался зажат между ней и землей. В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия.

В рамках уголовного дела изымается техническая и иная документация, отражающая порядок эксплуатации автокрана и соблюдения правил безопасности при проведении данных работ.