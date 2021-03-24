Пенза, , 12:33 — REGNUM В Пензенской области порядка 498 компаний ведут экспортную деятельность. Сегодня, 24 марта, в областном центре проходит церемония вручения премии «Экспортер года — 2020», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам конкурсного отбора определили лучших экспортеров в шести категориях: промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии, сфера услуг, экспортер с самой обширной географией поставок и прорыв года.

Премию получили: Юрий Колесников — генеральный директор ЗАО «Пензаспецавтомаш»; Михаил Петров — первый заместитель генерального директора ООО «Русгрейн»; Павел Антошин — генеральный директор ООО «Машпроектсервис»; Александр Кенд — генеральный директор ООО «Охранная техника»; Илья Идрисов — генеральный директор ООО НПП «Геотек»; Михаил Ревнивцев — генеральный директор ООО «Торговый дом Леском».

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году экспорт продукции из Пензенской области осуществляли в 75 стран мира, из них 64 — страны дальнего зарубежья. С помощью мер государственной поддержки 36 пензенских компаний в 2020 году впервые вышли на экспортный рынок.

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